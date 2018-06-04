Пилоты «Победы» уволены за пьянство перед полетом

Два пилота авиакомпании «Победа» уволены после того, как в состоянии алкогольного опьянения пытались вылететь из Сургута в Махачкалу.
Опьянение пилотов было выявлено на медосмотре перед полетом. После этого мужчины были незамедлительно уволены из авиакомпании, сообщили в пресс-службе «Победы» со ссылкой на гендиректора.
Андрей Калмыков, гендиректор авиакомпании «Победа»: «В „Победе“ абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута „Победа“ была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон».
Калмыков отметил, что российское законодательство сейчас не предусматривает лишения за употребление алкоголя летных свидетельств, однако авиакомпания намерена добиваться внесения соответствующих поправок, передает ТАСС.
Андрей Калмыков, гендиректор авиакомпании «Победа»: «В „Победе“ абсолютно нулевая толерантность и заведомо предвзятое отношение к сотрудникам, которые даже в нерабочее время позволяют себе алкоголь. К сожалению, из-за нарушения порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута „Победа“ была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье. Однако они были отстранены от выполнения рейса и незамедлительно уволены из штата компании по соглашению сторон».
Калмыков отметил, что российское законодательство сейчас не предусматривает лишения за употребление алкоголя летных свидетельств, однако авиакомпания намерена добиваться внесения соответствующих поправок, передает ТАСС.
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