    Россиянин сядет в тюрьму Белоруссии на 18 лет за ввоз 285 кг гашиша

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    Россиянин сядет в тюрьму Белоруссии на 18 лет за ввоз 285 кг гашиша

    Россиянин сядет в тюрьму Белоруссии на 18 лет за ввоз 285 кг гашиша

    Суд Гродненского района приговорил гражданина Российской Федерации к 18 годам лишения свободы за ввоз в Белоруссию более 285 кг гашиша.

    В приговоре суда говорится, что наказание россиянин будет отбывать в колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, у виновного будет конфисковано имущество, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь Гродненского областного суда: «Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован в установленном порядке».

    смотретьНа белорусской границе задержали россиянина с 300 килограммами гашиша
    На белорусской границе задержали россиянина с 300 килограммами гашиша
    Напомним, 56-летнего гражданина РФ задержали в октябре прошлого года на КПП «Брузги» на границе Польши и Белоруссии. При досмотре пограничники обнаружили в днище автомобиля Lexus тайник, где лежали 372 брикета с наркотическим веществом.

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