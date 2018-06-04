Россиянин сядет в тюрьму Белоруссии на 18 лет за ввоз 285 кг гашиша

Суд Гродненского района приговорил гражданина Российской Федерации к 18 годам лишения свободы за ввоз в Белоруссию более 285 кг гашиша.
В приговоре суда говорится, что наказание россиянин будет отбывать в колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, у виновного будет конфисковано имущество, передает ТАСС.
Пресс-секретарь Гродненского областного суда: «Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован в установленном порядке».
Напомним, 56-летнего гражданина РФ задержали в октябре прошлого года на КПП «Брузги» на границе Польши и Белоруссии. При досмотре пограничники обнаружили в днище автомобиля Lexus тайник, где лежали 372 брикета с наркотическим веществом.
Пресс-секретарь Гродненского областного суда: «Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован в установленном порядке».
Напомним, 56-летнего гражданина РФ задержали в октябре прошлого года на КПП «Брузги» на границе Польши и Белоруссии. При досмотре пограничники обнаружили в днище автомобиля Lexus тайник, где лежали 372 брикета с наркотическим веществом.
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