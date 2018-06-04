    В Москве избили и ограбили продюсера Лолиты и Киркорова

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    • Фото: vk.com
    В Москве избили и ограбили продюсера Лолиты и Киркорова

    В Москве избили и ограбили продюсера Лолиты и Киркорова

    В Москве избили и ограбили продюсера Лолиты и Киркорова
  • Фото: vk.com

    • Московские полицейские ищут злоумышленников, напавших на певца и продюсера Александра Яковлева.

    Как рассказал сам музыкант, нападавшие подошли к нему, когда он направлялся от подъезда к машине. Ударив Яковлева по голове, злоумышленники отобрали у него сумку с деньгами и документами, после чего скрылись. Ущерб составил 1,2 млн рублей.

    Артист сообщил, что смог избежать серьезных травм и отделался легким сотрясением, которое теперь лечит таблетками, сообщает «Вечерняя Москва».

    По факту нападения на Яковлева возбуждено уголовное дело. Сейчас злоумышленников ищут.

    Отметим, что Александр Яковлев ранее работал с Филиппом Киркоровым, Лолитой Милявской, группой «Чай вдвоем» и другими известными музыкантами. Сейчас он занимается собственной музыкальной карьерой. На счету Яковлева немало наград, в том числе «Золотой граммофон».

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