Глава МЧС Зиничев поручил оптимизировать численность спасателей

МЧС необходимо проработать вопрос подбора кадров для более эффективной работы, заявил новый глава ведомства.
МЧС следует проработать вопрос о подборе кадров и назначении людей на вакантные должности, чтобы сделать работу спасателей более эффективной. Такое поручение дал в понедельник новый глава ведомства Евгений Зиничев на первом селекторном совещании в должности министра, передает ТАСС.
Евгений Зиничев, глава МЧС: «Обращаю внимание руководителей территориальных органов и учреждений МЧС, вам в рамках своих полномочий необходимо активизировать работу по подбору кадров и назначать на вакантные должности специалистов такой численностью, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возложенные на них задачи».
Министр сообщил, что уже внес изменения в ряд распорядительных документов. Кроме того, пересмотрен порядок работы Центральной аттестационной комиссии.
Среди других мер по оптимизации — разработка единой структуры ведомства и его управлений в регионах. Это также должно привести к более эффективному реагированию спасателей на чрезвычайные ситуации.
Зиничев также заявил о необходимости дополнительной работы с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, «так как самое ценное — это человеческая жизнь».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС принять меры по усилению безопасности на объектах массового скопления людей — таких, как торговый центр «Зимняя вишня», пожар в котором привел к гибели 60 человек.
Евгений Зиничев, глава МЧС: «Обращаю внимание руководителей территориальных органов и учреждений МЧС, вам в рамках своих полномочий необходимо активизировать работу по подбору кадров и назначать на вакантные должности специалистов такой численностью, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возложенные на них задачи».
Министр сообщил, что уже внес изменения в ряд распорядительных документов. Кроме того, пересмотрен порядок работы Центральной аттестационной комиссии.
Среди других мер по оптимизации — разработка единой структуры ведомства и его управлений в регионах. Это также должно привести к более эффективному реагированию спасателей на чрезвычайные ситуации.
Зиничев также заявил о необходимости дополнительной работы с населением по предотвращению чрезвычайных ситуаций, «так как самое ценное — это человеческая жизнь».
Напомним, ранее президент России Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС принять меры по усилению безопасности на объектах массового скопления людей — таких, как торговый центр «Зимняя вишня», пожар в котором привел к гибели 60 человек.
Комментарии