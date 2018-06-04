Пешеходные переходы на российских дорогах приподнимут над проезжей частью

В России разрабатывается предварительный стандарт, предполагающий появление в жилых кварталах приподнятых над дорогой зебр.
О появлении в нашей стране приподнятых над проезжей частью пешеходных переходов пишет газета «Известия» со ссылкой на разработчиков проекта. По данным издания, новые переходы для повышения безопасности пешеходов предлагается разместить у подъездов и рядом с детскими площадками.
Конструкция представляет собой искусственную неровность, на поверхность которой нанесена зебра. Переход предполагается приподнять над землей на 10 сантиметров, чтобы вынудить автомобилистов снижать скорость, как перед лежачим полицейским.
Как сообщил газете Александр Шумский, руководящий проектно-техническим комитетом «Удобная дорога» при Росстандарте, пока проект на стадии разработки, он должен быть готов к концу года, а его утверждение планируется в 2019 году.
Конструкция представляет собой искусственную неровность, на поверхность которой нанесена зебра. Переход предполагается приподнять над землей на 10 сантиметров, чтобы вынудить автомобилистов снижать скорость, как перед лежачим полицейским.
Как сообщил газете Александр Шумский, руководящий проектно-техническим комитетом «Удобная дорога» при Росстандарте, пока проект на стадии разработки, он должен быть готов к концу года, а его утверждение планируется в 2019 году.
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