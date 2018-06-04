Путин и Ким Чен Ын могут встретиться во Владивостоке

Встреча президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может состояться в сентябре во Владивостоке «на полях» Восточного экономического форума (ВЭФ).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленные дипломатические источники.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном.
На переговорах в Пхеньяне обсуждалась возможность проведения саммита Россия — КНДР на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что рассматриваются разные варианты встречи двух лидеров, в том числе и в рамках ВЭФ-2018, который пройдет во Владивостоке 11–13 сентября.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров побывал в Пхеньяне с официальным визитом, став первым российским политиком, лично встретившимся с Ким Чен Ыном.
На переговорах в Пхеньяне обсуждалась возможность проведения саммита Россия — КНДР на высшем уровне, что может означать встречу Ким Чен Ына с президентом РФ Владимиром Путиным. Северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что рассматриваются разные варианты встречи двух лидеров, в том числе и в рамках ВЭФ-2018, который пройдет во Владивостоке 11–13 сентября.
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