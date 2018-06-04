ФССП оценила долги россиян в 4 трлн рублей

Общий объем задолженности россиян в I квартале 2018 года увеличился на 5% и достиг 4 трлн рублей.
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Почти половину этой суммы, 1,8 трлн рублей, составляют невыплаченные и просроченные кредиты, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службе судебных приставов (ФССП).
При этом отмечается, что в целом неплатежи более характеры для потребительских кредитов. По оценкам экспертов, почти 23% таких кредитов просрочены на более чем 30 дней, а почти 22% — на более чем 90 дней.
Также специалисты говорят, что рост долгов на 5% несущественен. Он связан с жесткими требованиями банков к заемщику.
При этом отмечается, что в целом неплатежи более характеры для потребительских кредитов. По оценкам экспертов, почти 23% таких кредитов просрочены на более чем 30 дней, а почти 22% — на более чем 90 дней.
Также специалисты говорят, что рост долгов на 5% несущественен. Он связан с жесткими требованиями банков к заемщику.
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