Минэкономразвития изменило прогноз роста ВВП на 2018 год

Минэкономразвития прогнозирует замедление роста ВВП и увеличение реальных доходов населения.
Рост ВВП в России в 2018 году составит 1,6–2,1%, что немного ниже мартовского прогноза Минэкономразвития. Об этом в понедельник во время выступления в Госдуме заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «В настоящий момент наш диапазон оценки ВВП на этот год составляет 1,6–2,1%, то есть, та цифра, которая была в мартовском прогнозе, она попадает в этот диапазон и находится в верхней его границе. Есть риски, что рост окажется ниже, но несущественно. 2,1% останется в рамках допустимых значений»
В Госдуме сейчас идет обсуждение поправок в бюджет на 2018 год. Орешкин также сообщил, что прогноз среднегодовых цен на нефть может быть повышен до 65–70 долларов за баррель. Кроме того, согласно прогнозу министерства, инфляция в ближайшее время продолжит снижаться, ее годовой показатель в июне составит 2,1–2,2% вместо 2,4% в мае, а рост реальных доходов населения в текущем году составит 3,4–3,9%.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «В настоящий момент наш диапазон оценки ВВП на этот год составляет 1,6–2,1%, то есть, та цифра, которая была в мартовском прогнозе, она попадает в этот диапазон и находится в верхней его границе. Есть риски, что рост окажется ниже, но несущественно. 2,1% останется в рамках допустимых значений»
В Госдуме сейчас идет обсуждение поправок в бюджет на 2018 год. Орешкин также сообщил, что прогноз среднегодовых цен на нефть может быть повышен до 65–70 долларов за баррель. Кроме того, согласно прогнозу министерства, инфляция в ближайшее время продолжит снижаться, ее годовой показатель в июне составит 2,1–2,2% вместо 2,4% в мае, а рост реальных доходов населения в текущем году составит 3,4–3,9%.
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