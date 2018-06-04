Строители забили последнюю сваю железнодорожной части Крымского моста

Строители завершили работу над свайным фундаментом железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр «Крымский мост».
Строители забили последнюю сваю, на которых держится железнодорожная часть Крымского моста. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6694 сваи трех типов.
Отмечается, что для особой надежности сваи моста расположены как вертикально, так и под наклоном. Кроме того, внутри каждой находится железобетонный сердечник, который защитит конструкцию в агрессивной морской среде.
Отмечается, что при строительстве железнодорожных мостов требования жестче, чем к автомобильным. Поэтому, опоры этой части Крымского моста массивнее, говорится в сообщении.
Инфоцентр «Крымский мост»: «Отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, то под железнодорожные — 2788 трубосвай».
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение запустили 16 мая. Поезда начнут движение по мосту в 2019 году.
Отмечается, что для особой надежности сваи моста расположены как вертикально, так и под наклоном. Кроме того, внутри каждой находится железобетонный сердечник, который защитит конструкцию в агрессивной морской среде.
Отмечается, что при строительстве железнодорожных мостов требования жестче, чем к автомобильным. Поэтому, опоры этой части Крымского моста массивнее, говорится в сообщении.
Инфоцентр «Крымский мост»: «Отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2576 трубосвай, то под железнодорожные — 2788 трубосвай».
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь, но работы завершили с опережением. Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение запустили 16 мая. Поезда начнут движение по мосту в 2019 году.
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