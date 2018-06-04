В «Роскачестве» рассказали о признаках настоящего пива

«Роскачество» по поручению правительства проверит качество пиво перед чемпионатом мира по футболу.
Всего будет исследовано более 40 импортных и российских марок пенного напитка. Среди образцов будет пиво из Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов. При этом планируется сравнить пиво одной марки, произведенное в России и за рубежом, и проверить миф о том, что качество пива принципиально зависит от места изготовления напитка.
Специалисты проверят пиво на соответствие требованиям по микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов, а также впервые в России проведут уникальное исследование миграции фталатов — вредных веществ, которые могут переходить из некачественной пластикой тары в напиток.
Также в «Роскачестве» рассказали, на что уже сейчас необходимо обратить внимание любителям пива. Отмечается, что в настоящем напитке доля таких компонентов, как кукурузная патока или крахмал, не должна совокупно превышать 20%, а применение ароматизаторов, подсластителей и красителей не допускается вовсе.
Для производства настоящего пива используют солод, воду, хмель и хмелепродукты, сахар и сахаросодержащие продукты, несоложеные зернопродукты (ячмень, пшеницу, рисовую и кукурузную крупу) и пивные дрожжи. Если же были применены другие компоненты, то речь идет уже о пивном напитке.
Также эксперты рекомендуют обращать внимание на пену: если она сохраняет свою стойкость менее трех минут, то это означает, что пиво не самого высокого качества. Однако в случае с элем, сидром, крафтовым пивом и пивными напитками угасающая пена может быть «авторской» характеристикой. Кроме того, необходимо внимательно изучать этикетку. Специалисты напоминают, что срок годности пива составляет до шести месяцев с даты розлива.
Специалисты проверят пиво на соответствие требованиям по микробиологическим показателям и содержанию токсичных элементов, а также впервые в России проведут уникальное исследование миграции фталатов — вредных веществ, которые могут переходить из некачественной пластикой тары в напиток.
Также в «Роскачестве» рассказали, на что уже сейчас необходимо обратить внимание любителям пива. Отмечается, что в настоящем напитке доля таких компонентов, как кукурузная патока или крахмал, не должна совокупно превышать 20%, а применение ароматизаторов, подсластителей и красителей не допускается вовсе.
Для производства настоящего пива используют солод, воду, хмель и хмелепродукты, сахар и сахаросодержащие продукты, несоложеные зернопродукты (ячмень, пшеницу, рисовую и кукурузную крупу) и пивные дрожжи. Если же были применены другие компоненты, то речь идет уже о пивном напитке.
Также эксперты рекомендуют обращать внимание на пену: если она сохраняет свою стойкость менее трех минут, то это означает, что пиво не самого высокого качества. Однако в случае с элем, сидром, крафтовым пивом и пивными напитками угасающая пена может быть «авторской» характеристикой. Кроме того, необходимо внимательно изучать этикетку. Специалисты напоминают, что срок годности пива составляет до шести месяцев с даты розлива.
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