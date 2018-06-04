Украинский теннисист по-русски заявил о ненависти к русскому языку

Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в неприязни к русскоговорящим.
Во время интервью порталу 112.ua украинский спортсмен признался, что не переносит тех, кто говорит на русском языке.
Сергей Стаховский: «У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу…»
Корреспондент: «Русскую речь с московским акцентом?»
Сергей Стаховский: «Да какая разница, какой акцент. Просто так бы сразу задушил. Шучу».
Корреспондент обращает внимание Стаховского на то, что в настоящий момент он сам разговаривает на русском, после чего теннисист переходит на украинский. «Вы сами начали говорить по-русски», — указывает он журналисту уже на мове.
Также, по мнению Стаховского, спорт не может быть вне политики. «Спорт и есть политика», — считает украинский спортсмен.
Стаховский является второй ракеткой Украины. За профессиональную карьеру теннисист семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия является «империей варваров», и Москву следует сжечь.
Сергей Стаховский: «У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу…»
Корреспондент: «Русскую речь с московским акцентом?»
Сергей Стаховский: «Да какая разница, какой акцент. Просто так бы сразу задушил. Шучу».
Корреспондент обращает внимание Стаховского на то, что в настоящий момент он сам разговаривает на русском, после чего теннисист переходит на украинский. «Вы сами начали говорить по-русски», — указывает он журналисту уже на мове.
Также, по мнению Стаховского, спорт не может быть вне политики. «Спорт и есть политика», — считает украинский спортсмен.
Стаховский является второй ракеткой Украины. За профессиональную карьеру теннисист семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия является «империей варваров», и Москву следует сжечь.
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