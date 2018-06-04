    Украинский теннисист по-русски заявил о ненависти к русскому языку

    11 комментариев
    • Фото: Volodymyr Omelyan / acebook.com
    Украинский теннисист <nobr>по-русски</nobr> заявил о ненависти к русскому языку

    Украинский теннисист по-русски заявил о ненависти к русскому языку

    Украинский теннисист <nobr>по-русски</nobr> заявил о ненависти к русскому языку
  • Фото: Volodymyr Omelyan / acebook.com

    • Украинский теннисист Сергей Стаховский признался в неприязни к русскоговорящим.

    Во время интервью порталу 112.ua украинский спортсмен признался, что не переносит тех, кто говорит на русском языке.

    Сергей Стаховский: «У меня еще есть предоценка сразу к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня сначала так сразу…»

    Корреспондент: «Русскую речь с московским акцентом?»

    Сергей Стаховский: «Да какая разница, какой акцент. Просто так бы сразу задушил. Шучу».

    Корреспондент обращает внимание Стаховского на то, что в настоящий момент он сам разговаривает на русском, после чего теннисист переходит на украинский. «Вы сами начали говорить по-русски», — указывает он журналисту уже на мове.

    Также, по мнению Стаховского, спорт не может быть вне политики. «Спорт и есть политика», — считает украинский спортсмен.

    Стаховский является второй ракеткой Украины. За профессиональную карьеру теннисист семь раз выигрывал турниры Ассоциации теннисистов-профессионалов.

    Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия является «империей варваров», и Москву следует сжечь.

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