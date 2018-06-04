    Определены страны с самыми плохими дорогами

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Константин Чалабов
    Определены страны с самыми плохими дорогами

    Определены страны с самыми плохими дорогами

    Определены страны с самыми плохими дорогами
  • Фото: РИА Новости © 2018, Константин Чалабов

    • Эксперты назвали страны с самыми хорошими и плохими дорогами. Россия оказалась на 114-м месте.

    Авторы доклада, который опубликован на сайте Всемирного экономического форума, признали лучшими дороги в ОАЭ — их оценили в 6,4 из 7 баллов. Также в тройку лидеров попали Сингапур и Швейцария.

    Далее идут Гонконг, Нидерланды, Япония, Франция, Португалия и Австрия. Замкнули десятку США.

    Что же касается самых плохих дорог, то лидерами антирейтинга оказались Мавритания, Демократическая Республика Конго и Гаити. Украина заняла восьмое место с конца, а Молдавия — десятое.

    Россия заняла 24-е место с конца (114-е из 137), обойдя в этом в рейтинге Казахстан, но уступив Либерии. При этом составители рейтинга отметили, что дороги в России имеют тенденцию к улучшению.

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