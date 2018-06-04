СМИ: авиакомпании сократили летние полеты в Крым

Емкость планируемых авиарейсов в Крым в летнем сезоне у авиакомпаний РФ упала на 22,2%, или на 551 тысячу мест.
Данные со ссылкой на расчеты Транспортной клиринговой палаты на основе расписаний рейсов приводит «Коммерсант».
Прошлым летом авиакомпании продавали на этом направлении порядка 2,7 млн кресел, в этом году — около 2,1 миллиона. «Уральские авиалинии» сократили емкость сразу на 187 тысяч кресел, Red Wings — на 64 тысячи, «Аэрофлот» — на 51 тысячу, «Россия» — на 74 тысячи, «Глобус» (входит в S7) — на 42 тысячи.
Эксперты называют процесс изменение спроса и предложения на этом направлении «многофакторным и объективным». Во-первых, перевозчики учитывают, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт.
Еще один фактор — убыточность полетов в регион из-за роста цен на топливо в Симферополе. В 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тысячи рублей, с начала этого — уже 50 тысяч, рассказал изданию источник в авиационных кругах.
Также авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе на обслуживание рейсов: в «Уральских авиалиниях» газете сообщили, что тарифы возросли вдвое. В Nordwind также отмечают, что этот фактор однозначно повлияет и на стоимость билетов, и на число рейсов в Симферополь.
В аэропорту Симферополя рост тарифов связали с тем, что инвесторам нужен возврат вложений в новую инфраструктуру.
Прошлым летом авиакомпании продавали на этом направлении порядка 2,7 млн кресел, в этом году — около 2,1 миллиона. «Уральские авиалинии» сократили емкость сразу на 187 тысяч кресел, Red Wings — на 64 тысячи, «Аэрофлот» — на 51 тысячу, «Россия» — на 74 тысячи, «Глобус» (входит в S7) — на 42 тысячи.
Эксперты называют процесс изменение спроса и предложения на этом направлении «многофакторным и объективным». Во-первых, перевозчики учитывают, что с открытием Крымского моста часть пассажиров уйдет на наземный транспорт.
Еще один фактор — убыточность полетов в регион из-за роста цен на топливо в Симферополе. В 2017 году тонна керосина стоила 41,5 тысячи рублей, с начала этого — уже 50 тысяч, рассказал изданию источник в авиационных кругах.
Также авиакомпании отмечают рост тарифов в Симферополе на обслуживание рейсов: в «Уральских авиалиниях» газете сообщили, что тарифы возросли вдвое. В Nordwind также отмечают, что этот фактор однозначно повлияет и на стоимость билетов, и на число рейсов в Симферополь.
В аэропорту Симферополя рост тарифов связали с тем, что инвесторам нужен возврат вложений в новую инфраструктуру.
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