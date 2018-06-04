Украинские военные объяснили «бреющий» полет Су-25 над пляжем

Украинский штурмовик
Су-25, пролетевший над пляжем курортного поселка Кирилловка в Запорожской области, отрабатывал упражнения в рамках военных учений, сообщили военные.
Агентство УНН передает слова представителя ВВС Украины, который прокомментировал полет штурмовика на высоте 10 метров от воды вдоль пляжа, на котором находились отдыхающие.
Дмитрий Струтинский, представитель пресс-службы ВВС Украины: «С 29 по 31 мая проходили командно-штабные учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооружённой агрессии противника. Также отрабатывались задания как авиации, так и других войск».
Струтинский добавил, что самолет Су-25 отрабатывал противодействие воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах. По словам военного, пилот не выходил за рамки высот, допустимых законодательством и правилами технических полетов. Самолет, по словам представителя ВВС, не представлял угрозы жизни и безопасности находившихся на пляже людей.
Ранее один из отдыхающий на берегу Азовского моря снял и выложил в Сесть «бреющий» полет украинского штурмовика.
Дмитрий Струтинский, представитель пресс-службы ВВС Украины: «С 29 по 31 мая проходили командно-штабные учения противовоздушной обороны государственных военных объектов и группировок войск в случае вооружённой агрессии противника. Также отрабатывались задания как авиации, так и других войск».
Струтинский добавил, что самолет Су-25 отрабатывал противодействие воздушным силам условного противника на условно ограниченных высотах. По словам военного, пилот не выходил за рамки высот, допустимых законодательством и правилами технических полетов. Самолет, по словам представителя ВВС, не представлял угрозы жизни и безопасности находившихся на пляже людей.
Ранее один из отдыхающий на берегу Азовского моря снял и выложил в Сесть «бреющий» полет украинского штурмовика.
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