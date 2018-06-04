Производители парфюмерии просят Путина не маркировать духи и одеколоны

Участники парфюмерного рынка просят исключить духи и одеколоны из списка товаров, подлежащих маркировке. Соответствующее письмо производители туалетных вод направили Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву.
Как пишут «Ведомости», авторы обращения указывают, что их продукцию и так усиленно контролируют и Роспотребнадзор, и ФТС, поэтому рынок прозрачный, а маркировка только увеличит нагрузку на его добросовестных участников.
Список товаров, подлежащих маркировке, российское правительство утвердило в начале мая. Наряду с парфюмерией в него вошли табачные изделия, одежда из кожи и постельное белье.
Список товаров, подлежащих маркировке, российское правительство утвердило в начале мая. Наряду с парфюмерией в него вошли табачные изделия, одежда из кожи и постельное белье.
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