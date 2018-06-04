    Производители парфюмерии просят Путина не маркировать духи и одеколоны. Медведев, правительство РФ, Путин, торговля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПроизводители парфюмерии просят Путина не маркировать духи и одеколоны

    Производители парфюмерии просят Путина не маркировать духи и одеколоны

    комментировать

    Производители парфюмерии просят Путина не маркировать духи и одеколоны

    Производители парфюмерии просят Путина не маркировать духи и одеколоны

      Участники парфюмерного рынка просят исключить духи и одеколоны из списка товаров, подлежащих маркировке. Соответствующее письмо производители туалетных вод направили Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву.

      Как пишут «Ведомости», авторы обращения указывают, что их продукцию и так усиленно контролируют и Роспотребнадзор, и ФТС, поэтому рынок прозрачный, а маркировка только увеличит нагрузку на его добросовестных участников.

      Список товаров, подлежащих маркировке, российское правительство утвердило в начале мая. Наряду с парфюмерией в него вошли табачные изделия, одежда из кожи и постельное белье.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru