Борьба с авиадебоширами: буйным пассажирам закрыли путь в небо

Сегодня вступили в силу поправки, разрешающие российским авиакомпаниям составлять черные списки самолетных хулиганов и отказывать им в перевозке как минимум на один год, о чем буйного пассажира надлежит уведомлять письмом.
Провинившийся клиент просто не сможет приобрести билет на самолет, так как его данные будут автоматически сверяться с черным списком еще на стадии покупки.
Инициаторы нововведения подчеркнули, что эта норма выведет российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике деструктивного поведения на воздушном транспорте.
За рубежом с дебоширами на борту не церемонятся. К ним применяют электрошокеры, их привязывают к сиденьям и штрафуют на десятки тысяч евро.
Инициаторы нововведения подчеркнули, что эта норма выведет российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике деструктивного поведения на воздушном транспорте.
За рубежом с дебоширами на борту не церемонятся. К ним применяют электрошокеры, их привязывают к сиденьям и штрафуют на десятки тысяч евро.
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