    Борьба с авиадебоширами: буйным пассажирам закрыли путь в небо. авиакомпании, авиация, дебоширы, законодательство, самолеты, хулиганство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБорьба с авиадебоширами: буйным пассажирам закрыли путь в небо

    Борьба с авиадебоширами: буйным пассажирам закрыли путь в небо

    1 комментарий

    Борьба с авиадебоширами: буйным пассажирам закрыли путь в небо

    Борьба с авиадебоширами: буйным пассажирам закрыли путь в небо

      Сегодня вступили в силу поправки, разрешающие российским авиакомпаниям составлять черные списки самолетных хулиганов и отказывать им в перевозке как минимум на один год, о чем буйного пассажира надлежит уведомлять письмом.

      Провинившийся клиент просто не сможет приобрести билет на самолет, так как его данные будут автоматически сверяться с черным списком еще на стадии покупки.

      Инициаторы нововведения подчеркнули, что эта норма выведет российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике деструктивного поведения на воздушном транспорте.

      За рубежом с дебоширами на борту не церемонятся. К ним применяют электрошокеры, их привязывают к сиденьям и штрафуют на десятки тысяч евро.

      Новости по теме

      Хулиганы в самолетах

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru