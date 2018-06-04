    Ракета Falcon 9 отправилась на орбиту со спутником связи. Илон Маск, США, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРакета Falcon 9 отправилась на орбиту со спутником связи

    Ракета Falcon 9 отправилась на орбиту со спутником связи

    комментировать
    Ракета Falcon 9 отправилась на орбиту со спутником связи

    Ракета Falcon 9 отправилась на орбиту со спутником связи

    Ракета Falcon 9 отправилась на орбиту со спутником связи

      С космодрома во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX. Первая ступень ракеты используется повторно.

      Ракета-носитель Falcon 9 со спутником SES-12 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 7:45 по московскому времени. Трансляция старта ведется на сайте компании SpaceX.

      В американской компании сообщили, что для запуска используется первая ступень ракеты, которую успешно удалось вернуть на плавучую платформу после старта в сентябре прошлого года. Запуск ракеты со спутником SES мог состояться еще на прошлой неделе, но был отложен для дополнительной проверки систем Falcon 9.

      Спутник SES-12 весом около 5,4 тонны принадлежит люксембургской телекоммуникационной компании SES. Спутник произведен компанией Airbus Defence and Space и оснащен двигателем SPT-140D российского производства.

      Ранее СМИ сообщили, что компания SpaceX решила отложить планируемый полет космических туристов к Луне.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru