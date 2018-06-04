Ракета Falcon 9 отправилась на орбиту со спутником связи

С космодрома во Флориде стартовала
ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX. Первая ступень ракеты используется повторно.
Ракета-носитель Falcon 9 со спутником SES-12 стартовала с космодрома на мысе Канаверал в 7:45 по московскому времени. Трансляция старта ведется на сайте компании SpaceX.
В американской компании сообщили, что для запуска используется первая ступень ракеты, которую успешно удалось вернуть на плавучую платформу после старта в сентябре прошлого года. Запуск ракеты со спутником SES мог состояться еще на прошлой неделе, но был отложен для дополнительной проверки систем Falcon 9.
Спутник SES-12 весом около 5,4 тонны принадлежит люксембургской телекоммуникационной компании SES. Спутник произведен компанией Airbus Defence and Space и оснащен двигателем SPT-140D российского производства.
Ранее СМИ сообщили, что компания SpaceX решила отложить планируемый полет космических туристов к Луне.
В американской компании сообщили, что для запуска используется первая ступень ракеты, которую успешно удалось вернуть на плавучую платформу после старта в сентябре прошлого года. Запуск ракеты со спутником SES мог состояться еще на прошлой неделе, но был отложен для дополнительной проверки систем Falcon 9.
Спутник SES-12 весом около 5,4 тонны принадлежит люксембургской телекоммуникационной компании SES. Спутник произведен компанией Airbus Defence and Space и оснащен двигателем SPT-140D российского производства.
Ранее СМИ сообщили, что компания SpaceX решила отложить планируемый полет космических туристов к Луне.
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