В Красноярске ФСБ накрыла вербовщиков в ряды террористов

Участников ячейки, занимавшейся вербовкой боевиков и отправкой их в Сирию и Афганистан, задержали в Красноярске.
Как сообщает Управление ФСБ по Красноярскому краю, речь идет об 11 участниках религиозной ячейки. Ее лидер, по информации ведомства, установил телефонный контакт с представителями международной террористической организации за рубежом, вербовал работавших в регионе соотечественников в ряды боевиков и помогал в их переправить на территории, подконтрольные международным экстремистским группировкам.
Сообщается, что задержанные пропагандировали терроризм при помощи видеороликов одного из исламских религиозных проповедников, записи демонстрировались в местах проживания и общепита. По информации РИА Новости, при обысках у них вербовщиков изъята запрещенная религиозная литература.
Из сообщения Управления ФСБ по Красноярскому краю: «Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность религиозной ячейки, ориентированной на идеологию одной из террористических структур, члены которой осуществляли пропаганду терроризма на территории региона. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых прибыли в Красноярск из Киргизии, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок».
В региональном управлении ФСБ сообщили, что в мае следственный отдел ведомства возбудил в отношении двоих организаторов уголовное дело по статьям «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и «Содействие террористической деятельности».
Сообщается, что задержанные пропагандировали терроризм при помощи видеороликов одного из исламских религиозных проповедников, записи демонстрировались в местах проживания и общепита. По информации РИА Новости, при обысках у них вербовщиков изъята запрещенная религиозная литература.
Из сообщения Управления ФСБ по Красноярскому краю: «Сотрудниками УФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность религиозной ячейки, ориентированной на идеологию одной из террористических структур, члены которой осуществляли пропаганду терроризма на территории региона. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ задержаны 11 участников указанной группы, двое из которых прибыли в Красноярск из Киргизии, организовали канал переправки радикально настроенных лиц на территорию Сирии и Афганистана для вступления в состав террористических группировок».
В региональном управлении ФСБ сообщили, что в мае следственный отдел ведомства возбудил в отношении двоих организаторов уголовное дело по статьям «Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством является террористической» и «Содействие террористической деятельности».
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