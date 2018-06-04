СМИ: в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

При крушении самолета, выполнявшего сельскохозяйственные работы, погиб пилот.
Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб Волгоградской области, самолет разбился в Калачёвском районе возле поселка Заря.
По предварительным данным, пилот самолета, выполнявшего опыление полей, погиб. На земле жертв и разрушений нет. На место крушения самолета отправились следователи, устанавливающие все обстоятельства происшествия.
По предварительным данным, пилот самолета, выполнявшего опыление полей, погиб. На земле жертв и разрушений нет. На место крушения самолета отправились следователи, устанавливающие все обстоятельства происшествия.
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