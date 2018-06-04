    СМИ: в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

    комментировать

    СМИ: в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

    СМИ: в Волгоградской области разбился легкомоторный самолет

    При крушении самолета, выполнявшего сельскохозяйственные работы, погиб пилот.

    Как передает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб Волгоградской области, самолет разбился в Калачёвском районе возле поселка Заря.

    По предварительным данным, пилот самолета, выполнявшего опыление полей, погиб. На земле жертв и разрушений нет. На место крушения самолета отправились следователи, устанавливающие все обстоятельства происшествия.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru