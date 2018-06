СМИ: Facebook отправляет данные пользователей производителям смартфонов

Как пишет The New York Times , большинство этих договоренностей действует до сих пор. По информации издания, сотрудничество Facebook с производителями электронных устройств началось, когда соцсеть стремилась занять доминирующее положение среди подобных ресурсов. Сообщается, что в числе компаний, которым могли получить доступ к персональным данным, были Apple, Microsoft, Amazon и Samsung.Авторы публикации считают, что заключенные соглашения заставляют усомниться в том, что в Facebook соблюдали собственные правила защиты данных пользователей и требования Федеральной комиссии по торговле США. Сообщается, что производителям смартфонов были доступны не только данные пользователей соцсети, но и их друзей, причем без их согласия. В статье отмечается, что блокировка функции «поделиться» не всегда помогает. Громкий скандал вокруг Facebook разразился после материала о передаче данных соцсети компании Cambridge Analytica, который вышел на страницах The New York Times. По разным оценкам, речь идет о персональных данных примерно 87 миллионов пользователей В апреле основателю соцети Марку Цукербергу пришлось выступить на двух слушаниях в Конгрессе США. Бизнесмен оправдывался перед американскими законодателями и уверял, что впредь в его компании будут бережнее относиться к личным данным пользователей В мае основателю Facebook пришлось снова давать показания, на этот раз его вызвали в Европарламент. Почти два часа Цукерберг отвечал на вопросы о безопасности персональных данных, фейковых новостях и вмешательстве в выборы, но депутатов его ответы не впечатлили