    Предварительное голосование в «Единой России»: партия сделала ставку на молодежь. Единая Россия, выборы, партии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПредварительное голосование в «Единой России»: партия сделала ставку на молодежь

    Предварительное голосование в «Единой России»: партия сделала ставку на молодежь

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    Предварительное голосование в «Единой России»: партия сделала ставку на молодежь

    Предварительное голосование в «Единой России»: партия сделала ставку на молодежь

      В «Единой России» подводят итоги предварительного голосования. В партии отбирали кандидатов на сентябрьские выборы. Отмечается, что в этом году явка на участки серьезно превысила прошлогодние показатели.

      Голосования прошли в 28 регионах. По результатам определятся выдвиженцы от партии в законодательные, представительные органы власти, кандидаты в мэры, а также участники довыборов депутатов Госдумы РФ по 5 одномандатным округам.

      В этом году руководство «Единой России» снова сделало ставку на молодых претендентов в рамках проекта «Политстартап». Число начинающих политиков достигло 37% от всех участников голосования.

      Евгений Ревенко, заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия»: «Наша главная задача — привлекать молодежь, чтобы она могла реализовать и свою энергию, и свои планы в рамках работы правящей партии — партии „Единая Россия“».

      смотреть«Единая Россия» проводит предварительное голосование
      «Единая Россия» проводит предварительное голосование
      Всего же в предварительных голосованиях участвовали более 5,5 тысячи кандидатов. Судя по количеству зарегистрированных заявлений, конкурс составил почти 5 человек на место.

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