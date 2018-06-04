Берлинская полиция рассказала подробности стрельбы в кафедральном соборе

Немецкая полиция расследует инцидент в кафедральном соборе Берлина. Там во время воскресной службы на прихожан напал мужчина с ножом. В храме в этот момент находились около 100 человек, всех удалось быстро эвакуировать.
Полицейские, которые прибыли на место происшествия, открыли огонь. Злоумышленника ранили в ногу. Пострадал и один из правоохранителей. Предполагается, что его случайно ранил коллега.
Уинфрид Венцель, пресс-секретарь берлинской полиции: «Полицейский был ранен из табельного оружия, поэтому мы пришли к выводу, что злоумышленника в руках не было огнестрельного оружия. На данный момент, это важно, нет оснований говорить о террористическом или исламистском мотиве».
Нарушителем спокойствия оказался 53-летний гражданин Австрии. Мотивы его действий пока не известны.
Уинфрид Венцель, пресс-секретарь берлинской полиции: «Полицейский был ранен из табельного оружия, поэтому мы пришли к выводу, что злоумышленника в руках не было огнестрельного оружия. На данный момент, это важно, нет оснований говорить о террористическом или исламистском мотиве».
Нарушителем спокойствия оказался 53-летний гражданин Австрии. Мотивы его действий пока не известны.
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