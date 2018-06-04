    Меланья Трамп впервые после больницы появится на светском мероприятии

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    Меланья Трамп впервые после больницы появится на светском мероприятии

    Меланья Трамп впервые после больницы появится на светском мероприятии

    Сегодня первая леди США впервые после госпитализации появится на публике.

    Меланья Трампа собирается присутствовать на мероприятии в Белом доме. Как передает телеканал CNN со ссылкой на представителя первой леди США Стефани Гришэм, супруга президента будет присутствовать на вечере в честь НКО Gold Star Families. Это станет ее первым появлением на публике после пребывания в больнице.

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек, которая позволяет остановить рост новообразования при помощи перекрытия питающих его сосудов. Операция прошла успешно и без осложнений. Через 5 дней первую леди выписали. После больницы супруга президента не появлялась на публике 24 дня.

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