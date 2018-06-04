Меланья Трамп впервые после больницы появится на светском мероприятии

Сегодня первая леди США впервые после госпитализации появится на публике.
Меланья Трампа собирается присутствовать на мероприятии в Белом доме. Как передает телеканал CNN со ссылкой на представителя первой леди США Стефани Гришэм, супруга президента будет присутствовать на вечере в честь НКО Gold Star Families. Это станет ее первым появлением на публике после пребывания в больнице.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек, которая позволяет остановить рост новообразования при помощи перекрытия питающих его сосудов. Операция прошла успешно и без осложнений. Через 5 дней первую леди выписали. После больницы супруга президента не появлялась на публике 24 дня.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что 14 мая 48-летняя Меланья перенесла процедуру эмболизации сосудов почек, которая позволяет остановить рост новообразования при помощи перекрытия питающих его сосудов. Операция прошла успешно и без осложнений. Через 5 дней первую леди выписали. После больницы супруга президента не появлялась на публике 24 дня.
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