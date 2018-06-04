Аэропорт Гамбурга возобновляет работу после масштабного сбоя

Международный аэропорт Гамбурга возобновит прием и отправку рейсов в 6:00 по местному времени (7:00 по Москве) после сбоя, вызванного неполадками с электроснабжением.
Как сообщается на странице международной авиагавани в Twitter, аэропорт Гамбурга вновь начнет принимать и отправлять рейсы с шести часов по местному времени (07:00 по Москве)
Пресс-служба аэропорта приносит извинения перед пассажирами за доставленные неудобства.
Напомним, в воскресенье международный аэропорт Гамбурга остался без света из-за кроткого замыкания. С 10:00 (11:00 по московскому времени) один из крупнейших аэропортов Германии перестал принимать рейсы, отправляя их в другие воздушные гавани. А пассажиров эвакуировали из обесточенного здания по соображениям безопасности.
Пресс-служба аэропорта приносит извинения перед пассажирами за доставленные неудобства.
(2/2) We apologize for the inconvenience to all passengers, collectors and relatives concerned. For information on rebookings etc. please contact your airline directly: https://t.co/Gfg0PMVZSP— Hamburg Airport (@HamburgAirport) 3 июня 2018 г.
Напомним, в воскресенье международный аэропорт Гамбурга остался без света из-за кроткого замыкания. С 10:00 (11:00 по московскому времени) один из крупнейших аэропортов Германии перестал принимать рейсы, отправляя их в другие воздушные гавани. А пассажиров эвакуировали из обесточенного здания по соображениям безопасности.
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