Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

Министры иностранных дел России и Китая договорились усилить координацию по ситуации вокруг КНДР.
В воскресенье в Претории, где сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран БРИКС, главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова.
Сообщение пресс-службы МИД КНР: «Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, согласились усиливать координацию и взаимодействие, делать усилия для денуклеаризации и установления продолжительного мира на Корейском полуострове».
Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР в воскресенье и провёл переговоры с китайским коллегой, а также встретился с новым президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.
Сообщение пресс-службы МИД КНР: «Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, согласились усиливать координацию и взаимодействие, делать усилия для денуклеаризации и установления продолжительного мира на Корейском полуострове».
Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР в воскресенье и провёл переговоры с китайским коллегой, а также встретился с новым президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.
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