    Лавров провел переговоры с главой МИД Китая. БРИКС, Китай, Лавров, МИД РФ, Северная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛавров провел переговоры с главой МИД Китая

    Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

    комментировать

    Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

    Лавров провел переговоры с главой МИД Китая

      Министры иностранных дел России и Китая договорились усилить координацию по ситуации вокруг КНДР.

      В воскресенье в Претории, где сегодня открывается заседание министров иностранных дел стран БРИКС, главы МИД России и Китая Сергей Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова.

      Сообщение пресс-службы МИД КНР: «Стороны обменялись мнениями по ситуации на Корейском полуострове, согласились усиливать координацию и взаимодействие, делать усилия для денуклеаризации и установления продолжительного мира на Корейском полуострове».

      Как передает ТАСС, министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в ЮАР в воскресенье и провёл переговоры с китайским коллегой, а также встретился с новым президентом ЮАР Сирилом Рамапосой.

      Новости по теме

      Напряженность на Корейском полуострове

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru