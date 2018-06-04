    При извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек

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    • Фото: @meanlin1 , @gchigna / twitter.com
    При извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек

    При извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек

    При извержении вулкана Фуэго пострадали около 300 человек
  • Фото: @meanlin1 , @gchigna / twitter.com

    • Власти Гватемалы сообщают, что число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 7 человек, пострадали около 300.

    Как передает Canal Antigua, жертвами извержения вулкана Фуэго стали не менее 7 человек, 296 получили ожоги, ранения и травмы. В числе пострадавших есть дети. СМИ Гватемалы утверждают, что большое количество людей числятся в списках пропавших без вести. Потоки лавы и грязи обрушились на населенный пункт Сан-Мигель-Лос-Лотес в Эскуинтле.

    Вулкан выбрасывает пепел на высоту до 10 километров над уровнем моря. Пеплом засыпаны десятки населенных пунктов и дороги.

    Местные власти эвакуировали более 3 тысяч человек из зоны бедствия. Всего же в опасной зоне проживают около 1,7 млн человек из 16,6 миллиона жителей Гватемалы.

    Это извержение вулкана Фуэго уже признали одним из самых мощных за последние годы.

    смотретьСМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди
    СМИ: в результате извержения вулкана Фуэго погибли и пострадали люди
    Ранее сообщалось, что из-за извержения закрылся международный аэропорт в столицы Гватемалы. Потоки лавы и грязи сошли на одну из деревень.



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