    СМИ: SpaceX отложила первый туристический полет к Луне

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    СМИ: SpaceX отложила первый туристический полет к Луне

    СМИ: SpaceX отложила первый туристический полет к Луне

    В компании SpaceX сообщили журналистам о переносе планируемого полета космических туристов к Луне.

    Как пишет The Wall Street Journal, компания SpaceX осуществит первый полет космических туристов к Луне не раньше середины 2019 года, возможно, и позже. Ранее СМИ писали о планах компании осуществить запуск в этом году. О причинах переноса не сообщается.

    Джеймс Глисон, представитель компании: «SpaceX все еще планирует отправить частное лицо в полет вокруг Луны, интерес со стороны многих заказчиков растет».

    В статье также говорится о том, что в 2018 году компания SpaceX планировала осуществить 28 пусков. Однако общее количество заказов в мире на производство и запуск крупных коммерческих спутников в будущем году снизились на 40%.

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