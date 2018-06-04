СМИ: SpaceX отложила первый туристический полет к Луне

В компании SpaceX сообщили журналистам о переносе планируемого полета космических туристов к Луне.
Как пишет The Wall Street Journal, компания SpaceX осуществит первый полет космических туристов к Луне не раньше середины 2019 года, возможно, и позже. Ранее СМИ писали о планах компании осуществить запуск в этом году. О причинах переноса не сообщается.
Джеймс Глисон, представитель компании: «SpaceX все еще планирует отправить частное лицо в полет вокруг Луны, интерес со стороны многих заказчиков растет».
В статье также говорится о том, что в 2018 году компания SpaceX планировала осуществить 28 пусков. Однако общее количество заказов в мире на производство и запуск крупных коммерческих спутников в будущем году снизились на 40%.
Джеймс Глисон, представитель компании: «SpaceX все еще планирует отправить частное лицо в полет вокруг Луны, интерес со стороны многих заказчиков растет».
В статье также говорится о том, что в 2018 году компания SpaceX планировала осуществить 28 пусков. Однако общее количество заказов в мире на производство и запуск крупных коммерческих спутников в будущем году снизились на 40%.
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