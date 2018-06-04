Россиян ждет шестидневная рабочая неделя

На наступившей рабочей неделе россиян ждут 6 рабочих дней, после которых будут 3 выходных.
В Роструде напомнили, что наступившая рабочая неделя продлится шесть дней: с понедельника по субботу, 9 июня, включительно. Зато потом россиян ждут три выходных дня — с 10 до 12 июня — в связи с празднованием Дня России.
Понедельник, 11 июня, будет нерабочим днем за счет переноса выходного с субботы.
А следующая рабочая неделя будет включать всего 3 рабочих дня: со среды (13 июня) по пятницу (15 июня). То есть, будущая рабочая неделя будет вдвое короче, чем наступившая.
В Роструде также напомнили, что продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час, пишет «Интерфакс».
Понедельник, 11 июня, будет нерабочим днем за счет переноса выходного с субботы.
А следующая рабочая неделя будет включать всего 3 рабочих дня: со среды (13 июня) по пятницу (15 июня). То есть, будущая рабочая неделя будет вдвое короче, чем наступившая.
В Роструде также напомнили, что продолжительность рабочего дня в субботу 9 июня сокращается на один час, пишет «Интерфакс».
Комментарии