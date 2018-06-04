    Под Выборгом потушили пожар в музее-заповеднике «Парк Монрепо»

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    Под Выборгом потушили пожар в музее-заповеднике «Парк Монрепо»

    Под Выборгом потушили пожар в <nobr>музее-заповеднике</nobr> «Парк Монрепо»

    Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Ленинградской области.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Ленинградской области: «Пожар в районе парка Монрепо ликвидирован. В настоящее время продолжаются работы по проливке лесной подстилки».

    Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, площадь пожара в природном музее-заповеднике оставила 4 гектара. Для ликвидации возгорания был задействован пожарный поезд. Всего же к борьбе с огнем были привлечены 47 человек и 10 единиц техники.

    Музей-заповедник «Парк Монрепо» на берегу Выборгского залива внесен в реестр культурного наследия России и относится к объектам охраны федерального значения, напоминает ТАСС.

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