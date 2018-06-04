    Возбуждено уголовное дело об ограблении в Киеве квартиры Вышинского

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018
    Возбуждено уголовное дело об ограблении в Киеве квартиры Вышинского

    Возбуждено уголовное дело об ограблении в Киеве квартиры Вышинского

    Возбуждено уголовное дело об ограблении в Киеве квартиры Вышинского
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • В Киеве ограблена квартира арестованного журналиста Кирилла Вышинского. Адвокат журналиста сообщил, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».

    Как сообщил адвокат арестованного в Киеве руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский, полиция завершила осмотр ограбленной киевской квартиры его подзащитного. Дело внесено в единый реестр досудебных расследований Украины, что соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике, пишет РИА Новости.

    Об этом же пишут украинские СМИ со ссылкой на полицию Киева.

    Сообщение отдела коммуникации полиции Киева: «Около 17:00 в полицию поступило сообщение. Полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 „Кража“ УК».

    В полиции также заявили, что воры, вероятнее всего, проникли в квартиру журналиста, расположенную на третьем этаже, через балконную дверь.

    Об ограблении киевской квартиры Вышинского стало известно в воскресенье. Супруга Кирилла Вышинского заявила, что грабители перевернули в квартире все вверх дном, пропали некоторые вещи. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал инцидент «типичным мародерством».

    смотретьВышинский попросил помощи у Путина
    Вышинский попросил помощи у Путина
    Напомним, Вышинский арестован и находится под стражей без права выхода под залог. Журналиста задержали 15 мая по обвинению в государственной измене. Накануне Кирилл Вышинский, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины. Ходатайство о его выходе из гражданства будет подано адвокатом в администрацию президента Украины в понедельник.

    МИД РФ требует немедленного освобождения журналиста Вышинского.

    Новости по теме

    Война против журналистов на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru