Возбуждено уголовное дело об ограблении в Киеве квартиры Вышинского

В Киеве ограблена квартира арестованного журналиста Кирилла Вышинского. Адвокат журналиста сообщил, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража».
Как сообщил адвокат арестованного в Киеве руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского Андрей Доманский, полиция завершила осмотр ограбленной киевской квартиры его подзащитного. Дело внесено в единый реестр досудебных расследований Украины, что соответствует возбуждению уголовного дела в российской практике, пишет РИА Новости.
Об этом же пишут украинские СМИ со ссылкой на полицию Киева.
Сообщение отдела коммуникации полиции Киева: «Около 17:00 в полицию поступило сообщение. Полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 „Кража“ УК».
В полиции также заявили, что воры, вероятнее всего, проникли в квартиру журналиста, расположенную на третьем этаже, через балконную дверь.
Об ограблении киевской квартиры Вышинского стало известно в воскресенье. Супруга Кирилла Вышинского заявила, что грабители перевернули в квартире все вверх дном, пропали некоторые вещи. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал инцидент «типичным мародерством».
Напомним, Вышинский арестован и находится под стражей без права выхода под залог. Журналиста задержали 15 мая по обвинению в государственной измене. Накануне Кирилл Вышинский, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины. Ходатайство о его выходе из гражданства будет подано адвокатом в администрацию президента Украины в понедельник.
МИД РФ требует немедленного освобождения журналиста Вышинского.
Об этом же пишут украинские СМИ со ссылкой на полицию Киева.
Сообщение отдела коммуникации полиции Киева: «Около 17:00 в полицию поступило сообщение. Полиция проводит все необходимые следственные и розыскные действия по установлению лиц, причастных к этому правонарушению. По данному факту открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 „Кража“ УК».
В полиции также заявили, что воры, вероятнее всего, проникли в квартиру журналиста, расположенную на третьем этаже, через балконную дверь.
Об ограблении киевской квартиры Вышинского стало известно в воскресенье. Супруга Кирилла Вышинского заявила, что грабители перевернули в квартире все вверх дном, пропали некоторые вещи. Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал инцидент «типичным мародерством».
Напомним, Вышинский арестован и находится под стражей без права выхода под залог. Журналиста задержали 15 мая по обвинению в государственной измене. Накануне Кирилл Вышинский, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины. Ходатайство о его выходе из гражданства будет подано адвокатом в администрацию президента Украины в понедельник.
МИД РФ требует немедленного освобождения журналиста Вышинского.
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