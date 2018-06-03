В Краснодарском крае ищут пропавшую школьницу

В Краснодарском крае полиция и волонтеры ищут пропавшую сутки назад 13-летнюю девочку.

В Краснодарском крае ведется поисковая операция. 13-летняя школьница пропала в субботу вечером в селе Ковалевском Новокубанского района.



Сообщение пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Поиски девочки ведутся. В них участвуют сотрудники полиции, волонтеры. Последние два дня школьница была у бабушки. Вчера вечером отпросилась пойти погулять и не вернулась. Два человека видели ее на остановке по направлению в город Армавир».



Как сообщили в полиции, последним девочку видел водитель маршрутного такси, но он не помнит, где и в какое время она вышла из автобуса.