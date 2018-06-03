В подмосковной Ивантеевке произошел пожар в торговом центре

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом центре «Антошка» в Ивантеевке.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре в подмосковной Ивантеевке, расположенном на Задорожной улице, поступило в 18:20. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят мансарда и обрешетка кровли здания.
Из здания были эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет.
Пожар был локализован на площади 150 метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано, ведется проливка конструкций. В тушении пожара были задействованы 40 человек и 13 единиц техники.
Из здания были эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет.
Пожар был локализован на площади 150 метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано, ведется проливка конструкций. В тушении пожара были задействованы 40 человек и 13 единиц техники.
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