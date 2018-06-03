    В подмосковной Ивантеевке произошел пожар в торговом центре. МЧС, Московская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ подмосковной Ивантеевке произошел пожар в торговом центре

    В подмосковной Ивантеевке произошел пожар в торговом центре

    комментировать
    • Фото: Екатерина Осина / vk.com
    В подмосковной Ивантеевке произошел пожар в торговом центре

    В подмосковной Ивантеевке произошел пожар в торговом центре

    В подмосковной Ивантеевке произошел пожар в торговом центре
    • Фото: Екатерина Осина / vk.com

      • Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в торговом центре «Антошка» в Ивантеевке.

      Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в торговом центре в подмосковной Ивантеевке, расположенном на Задорожной улице, поступило в 18:20. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горят мансарда и обрешетка кровли здания.

      Из здания были эвакуированы 12 человек. Пострадавших нет.

      Пожар был локализован на площади 150 метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано, ведется проливка конструкций. В тушении пожара были задействованы 40 человек и 13 единиц техники.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru