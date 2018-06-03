    В Сан-Диего произошла стрельба на пути рок-н-ролльного марафона

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    • Фото: @PJQuezada1 / twitter.com
    В <nobr>Сан-Диего</nobr> произошла стрельба на пути <nobr>рок-н-ролльного</nobr> марафона

    В Сан-Диего произошла стрельба на пути рок-н-ролльного марафона

    В <nobr>Сан-Диего</nobr> произошла стрельба на пути <nobr>рок-н-ролльного</nobr> марафона
  • Фото: @PJQuezada1 / twitter.com

    • Полиция города Сан-Диего взяла под контроль парковку, с верхнего этажа которой был открыт огонь из огнестрельного оружия.

    Как передает телеканал CBS
    со ссылкой на местные власти, инцидент произошел около 11:10 по местному времени (21:10 по московскому времени) в южной части Сан-Диего на улице, где пролегает путь рок-н-ролльного марафона.

    Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. По предварительным данным, стреляла женщина, находившаяся на верхнем этаже автомобильной парковки.

    В полиции сообщили, что ситуация взята под контроль. Один из полицейских получил травму.




    Рок-н-ролльный марафон — традиционный забег с участием уличных музыкантов, танцоров и чирлидеров. Он проводится ежегодно во многих городах мира, в том числе и в Сан-Диего.

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