В Сан-Диего произошла стрельба на пути рок-н-ролльного марафона

Полиция города
Сан-Диего взяла под контроль парковку, с верхнего этажа которой был открыт огонь из огнестрельного оружия.
Как передает телеканал CBS
со ссылкой на местные власти, инцидент произошел около 11:10 по местному времени (21:10 по московскому времени) в южной части Сан-Диего на улице, где пролегает путь рок-н-ролльного марафона.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. По предварительным данным, стреляла женщина, находившаяся на верхнем этаже автомобильной парковки.
В полиции сообщили, что ситуация взята под контроль. Один из полицейских получил травму.
Рок-н-ролльный марафон — традиционный забег с участием уличных музыкантов, танцоров и чирлидеров. Он проводится ежегодно во многих городах мира, в том числе и в Сан-Диего.
со ссылкой на местные власти, инцидент произошел около 11:10 по местному времени (21:10 по московскому времени) в южной части Сан-Диего на улице, где пролегает путь рок-н-ролльного марафона.
Неизвестный мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия. По предварительным данным, стреляла женщина, находившаяся на верхнем этаже автомобильной парковки.
В полиции сообщили, что ситуация взята под контроль. Один из полицейских получил травму.
#sandiego Officer involved shooting near #Marathon course & City hall parking structure, shooter’s in custody. Police said no more threat pic.twitter.com/2KCz6SzAD7— Steve C (@williedawgy) 3 июня 2018 г.
Рок-н-ролльный марафон — традиционный забег с участием уличных музыкантов, танцоров и чирлидеров. Он проводится ежегодно во многих городах мира, в том числе и в Сан-Диего.
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