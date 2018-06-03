«Серьезный урожай»: Винер-Усманова прокомментировала победу гимнасток на ЧЕ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что после победы в медальном зачете на чемпионате Европы в Гвадалахаре спортсменкам предстоит работа над ошибками.
Ирина Винер-Усманова, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики: «Вчера мы выиграли две золотые медали, сегодня утром четыре медали, вечером золотую и серебряную медали. По-моему, это очень серьезный сбор урожая. Юниорки четыре раза утром поднимали флаг, гимн России четыре раза играл подряд, это самое большое счастье… Есть еще некоторые места, над которыми надо поработать, есть время, чтобы довести все до конца. Для того, чтобы исправить ошибки, которые существуют сегодня, еще есть все лето, у нас следующие соревнования будут только 15 августа. А уже 8 сентября у нас чемпионат мира».
Напомним, сборная России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Гвадалахаре победила в многоборье в групповых упражнениях и в общекомандном турнире, завоевав 7 золотых наград, серебро и бронзу.
Как пишет РИА Новости, Винер-Усманова также сообщила журналистам, что она не получила серьезных травм накануне, когда на заслуженного тренера упали декорации.
Ирина Винер-Усманова: «Слава богу, что конструкция была не очень тяжелой. Как видите, я работала сегодня целый божий день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с Авериными».
Напомним, сборная России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Гвадалахаре победила в многоборье в групповых упражнениях и в общекомандном турнире, завоевав 7 золотых наград, серебро и бронзу.
Как пишет РИА Новости, Винер-Усманова также сообщила журналистам, что она не получила серьезных травм накануне, когда на заслуженного тренера упали декорации.
Ирина Винер-Усманова: «Слава богу, что конструкция была не очень тяжелой. Как видите, я работала сегодня целый божий день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с Авериными».
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