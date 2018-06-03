На трассе в Татарстане опрокинулся КамАЗ с нефтью

Грузовик, перевозивший 20 тонн нефти, опрокинулся в Тукаевском районе Татарстана. Произошел разлив нефти.
КамАЗ с цистерной, в которой было 20 тонн нефти, опрокинулся на трассе в Тукаевском районе Татарстана. Площадь разлива нефти составила около 20 квадратных метров. Причиной ДТП стало столкновение с легковым автомобилем, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД.
Пресс-служба ГУ МВД по Республике Татарстан: «Вечером 3 июня на автодороге Набережные Челны-Водозабор 29-летняя жительница Набережных Челнов, управляя автомобилем Ford Focus, на перекрестке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП водитель грузовика совершил опрокидывание в кювет встречного направления. На момент аварии в цистерне КамАЗа находилось около 20 тонн нефти. Площадь розлива нефтепродуктов из поврежденной цистерны составила порядка 20 квадратных метров».
Специалисты работают на месте происшествия. Водитель КамАЗа и пассажиры Ford получили травмы. Пассажиры Ford после осмотра врачами были отпущены домой.
Пресс-служба ГУ МВД по Республике Татарстан: «Вечером 3 июня на автодороге Набережные Челны-Водозабор 29-летняя жительница Набережных Челнов, управляя автомобилем Ford Focus, на перекрестке неравнозначных дорог при движении по второстепенной дороге не предоставила преимущество и совершила столкновение с автомобилем КамАЗ. В результате ДТП водитель грузовика совершил опрокидывание в кювет встречного направления. На момент аварии в цистерне КамАЗа находилось около 20 тонн нефти. Площадь розлива нефтепродуктов из поврежденной цистерны составила порядка 20 квадратных метров».
Специалисты работают на месте происшествия. Водитель КамАЗа и пассажиры Ford получили травмы. Пассажиры Ford после осмотра врачами были отпущены домой.
Комментарии