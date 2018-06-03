    В Петербурге женщина с дочкой на руках выпала с 23-го этажа

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    • Фото: megapolisonline.ru
    В Петербурге женщина с дочкой на руках выпала с <nobr>23-го</nobr> этажа

    В Петербурге женщина с дочкой на руках выпала с 23-го этажа

    В Петербурге женщина с дочкой на руках выпала с <nobr>23-го</nobr> этажа
  • Фото: megapolisonline.ru

    • Спасатели и полицейские не успели помочь жительнице Петербурга, которая спрыгнула с балкона с ребенком на руках.

    Трагедия произошла на проспекте Маршала Блюхера сегодня вечером. Прохожие обратили внимание на женщину, которая сидит на балконе 23-го этажа и держит на руках маленького ребенка. Очевидцы решили обратиться в экстренные службы.

    Прибывшие на место ЧП полицейские и спасатели пытались подняться на высотку и отговорить петербурженку от страшного поступка, однако было уже слишком поздно.

    В результате женщина и ее дочь, которой недавно исполнился год, погибли. Как сообщает «Фонтанка», погибшая родилась в Туле и не жила в доме на Маршала Блюхера.

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