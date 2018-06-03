    РФ и КНР во время визита Путина одобрят «хороший пакет договоренностей»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов
    РФ и КНР во время визита Путина одобрят «хороший пакет договоренностей»

    РФ и КНР во время визита Путина одобрят «хороший пакет договоренностей»

    РФ и КНР во время визита Путина одобрят «хороший пакет договоренностей»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Виталий Белоусов

    • Россия и КНР во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай на предстоящей неделе одобрят «очень хорошй пакет договоренностей».

    К визиту президента РФ Владимира Путина в КНР подготовлен обширный пакет документов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Вскоре предстоит их (Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина) очередная встреча — государственный визит президента России в Китайскую Народную Республику накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Схема визита согласована, мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен».

    Схема визита российского лидера в Китай согласована, ответил глава внешнеполитического ведомства.

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