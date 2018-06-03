РФ и КНР во время визита Путина одобрят «хороший пакет договоренностей»

Россия и КНР во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай на предстоящей неделе одобрят «очень хорошй пакет договоренностей».

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К визиту президента РФ Владимира Путина в КНР подготовлен обширный пакет документов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И.



Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Вскоре предстоит их (Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина) очередная встреча — государственный визит президента России в Китайскую Народную Республику накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества в Циндао. Схема визита согласована, мы, по-моему, имеем очень хороший пакет договоренностей, который будет одобрен».



Схема визита российского лидера в Китай согласована, ответил глава внешнеполитического ведомства.