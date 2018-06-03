Коалиция во главе с США объявила о начале второго этапа зачистки Сирии от ИГ

Коалиция во главе с США, их союзники в Сирии и иракские военные приступают ко второй фазе операции по зачистке Сирии от террористов.
О начале второго этапа операции «Облава» международная коалиция во главе с США сообщила в воскресенье, передает РИА Новости.
Из сообщения международной коалиции: «„Сирийские демократические силы“ начали наземные операции второго этапа операции „Облава“, чтобы разгромить остатки „Исламского государства“ на северо-востоке Сирии. Наступление наземных войск СДС, направленное на зачистку от ИГ, подкрепляется скоординированными транснациональными воздушными и ударами коалиции, а также ударами наших иракских партнеров: иракскими ВВС и артиллерией иракской армии, расположенной вблизи границы. Иракские силы безопасности также активизировали свое присутствие на границе, чтобы предотвратить побег членов ИГ из Сирии в Ирак».
В конце апреля международная коалиция во главе с США заявила об окончании крупных военных операций в Сирии, чтобы сосредоточиться на «развитии самостоятельных возможностей Ирака в области безопасности». Однако в это же время коалиция также сообщила со ссылкой на «Сирийские демократические силы» — своих союзников в арабской республике — сообщила, что «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) сохраняет присутствие на границе Сирии с Ираком.
После этого было принято решение о старте операции «Облава», она была начата 1 мая. Первый этап операции завершился освобождением города Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор, напомнила пресс-служба коалиции.
Напомним, США и их союзники проводят операцию против террористов в Сирии и Ираке с 2014 года. В Сирии они действуют без разрешения властей арабской республики.
Из сообщения международной коалиции: «„Сирийские демократические силы“ начали наземные операции второго этапа операции „Облава“, чтобы разгромить остатки „Исламского государства“ на северо-востоке Сирии. Наступление наземных войск СДС, направленное на зачистку от ИГ, подкрепляется скоординированными транснациональными воздушными и ударами коалиции, а также ударами наших иракских партнеров: иракскими ВВС и артиллерией иракской армии, расположенной вблизи границы. Иракские силы безопасности также активизировали свое присутствие на границе, чтобы предотвратить побег членов ИГ из Сирии в Ирак».
В конце апреля международная коалиция во главе с США заявила об окончании крупных военных операций в Сирии, чтобы сосредоточиться на «развитии самостоятельных возможностей Ирака в области безопасности». Однако в это же время коалиция также сообщила со ссылкой на «Сирийские демократические силы» — своих союзников в арабской республике — сообщила, что «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) сохраняет присутствие на границе Сирии с Ираком.
После этого было принято решение о старте операции «Облава», она была начата 1 мая. Первый этап операции завершился освобождением города Эль-Багуза-Фокани в провинции Дейр-эз-Зор, напомнила пресс-служба коалиции.
Напомним, США и их союзники проводят операцию против террористов в Сирии и Ираке с 2014 года. В Сирии они действуют без разрешения властей арабской республики.
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