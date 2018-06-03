    В Китае умершего похоронили в его автомобиле. автомобили, Китай, похороны. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Китае умершего похоронили в его автомобиле

    В Китае умершего похоронили в его автомобиле

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    • Фото: world clips / youtube.com
    В Китае умершего похоронили в его автомобиле

    В Китае умершего похоронили в его автомобиле

    В Китае умершего похоронили в его автомобиле
    • Фото: world clips / youtube.com

      • В Китае семья исполнила последнюю волю своего родственника, завещавшего похоронить себя в автомобиле вместо гроба.

      Видео с похорон было опубликовано на YouTube. На записи видно, как в могилу опускают серебристый Hyundai Sonata. Видео снято в городе Баодин недалеко от Пекина, отмечается в описании.

      Сообщается, что такова была последняя воля покойного: похоронить его не в гробу, а в любимой машине, — и семья решила исполнить завещание.

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