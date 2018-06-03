На Украине спецназ показал на детском празднике, как резать горло противника: видео

На Украине в запорожском городе Энергодар на праздник, посвященный Дню защиты детей, пригласили группу спецназовцев. Под музыку бойцы продемонстрировали шокированной публике жесткие приемы рукопашного боя.
Кадры детского праздника с необычной концовкой были опубликованы на YouTube. На видео ведущая приглашает на сцену спецназовцев, представляя их детям как «наши защитники».
Во время выступления бойцы демонстрируют приемы рукопашного боя — броски, захваты и добивания. Показывают, как отразить нападения со спины — в том числе преступника с ножом. Во время демонстрации этого приема из горла у «поверженного злодея» фонтаном льется кровь — бутафорская.
Видно, что на празднике присутствуют дети 5–6 лет и младше. Никто не хлопает, но и не возмущается. Посмотревшие видеозапись пользователи с неудовольствием отметили, что родители не пытаются прекратить демонстрацию жестокости.
Саша Васин: «Насколько нужно быть идиотами, чтобы такой праздник — детский, светлый — переговнять военщиной и имитацией с перерезанием горла».
G Liberty: «Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме?»
Алексей Алёхин: «Просто жесть, это же детский праздник».
Многие также обратили внимание, что на празднике звучит музыка российской группы «Алиса», а именно песня «Небо славян».
Евгений Калюжный: «Не понял, а что это тут делает непатриотичная музычка в виде группы „Алиса“ „Небо Славян“? Непорядок, надо написать донос в СБУ!»
Во время выступления бойцы демонстрируют приемы рукопашного боя — броски, захваты и добивания. Показывают, как отразить нападения со спины — в том числе преступника с ножом. Во время демонстрации этого приема из горла у «поверженного злодея» фонтаном льется кровь — бутафорская.
Видно, что на празднике присутствуют дети 5–6 лет и младше. Никто не хлопает, но и не возмущается. Посмотревшие видеозапись пользователи с неудовольствием отметили, что родители не пытаются прекратить демонстрацию жестокости.
Саша Васин: «Насколько нужно быть идиотами, чтобы такой праздник — детский, светлый — переговнять военщиной и имитацией с перерезанием горла».
G Liberty: «Перерезание горла со спецэффектами для детей. Вы в своем уме?»
Алексей Алёхин: «Просто жесть, это же детский праздник».
Многие также обратили внимание, что на празднике звучит музыка российской группы «Алиса», а именно песня «Небо славян».
Евгений Калюжный: «Не понял, а что это тут делает непатриотичная музычка в виде группы „Алиса“ „Небо Славян“? Непорядок, надо написать донос в СБУ!»
Комментарии