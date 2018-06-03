«С таким составом все по силам»: Дворкович оценил заявку сборной на ЧМ-2018

Сборной России по футболу по силам добиться результата на чемпионате мира, заявил Аркадий Дворкович.
Оценивая состав национальной команды, председатель оргкомитета «Россия-2018» и бывший вице-премьер отметил, что тренер видел всех игроков на тренировках и мог сделать осознанный выбор.
Аркадий Дворкович, председатель оргкомитета «Россия-2018»: «В целом футбол непредсказуем, с таким составом все по силам. Сейчас мы видим картину, детали, знаем, что еще нужно доделать, поэтому готовность уже есть, но, конечно, последние штрихи всегда остаются».
При этом Дворкович отметил, что «некоторые опасения» у него вызывает позиция левого защитника, ведь Константин Рауш в итоговую заявку не попал, а в товарищеском матче с Австрией играл Фёдор Кудряшов, но «это не совсем его позиция».
Кроме того, Дворкович подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что за национальную команду выступают натурализованные игроки, и обратил внимание на то, что у бразильца Марио Фернандеса «есть азарт в игре за сборную», передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня тренерский штаб сборной России обнародовал окончательную заявку на чемпионат мира. Всего в список попали 23 футболиста.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).
Аркадий Дворкович, председатель оргкомитета «Россия-2018»: «В целом футбол непредсказуем, с таким составом все по силам. Сейчас мы видим картину, детали, знаем, что еще нужно доделать, поэтому готовность уже есть, но, конечно, последние штрихи всегда остаются».
При этом Дворкович отметил, что «некоторые опасения» у него вызывает позиция левого защитника, ведь Константин Рауш в итоговую заявку не попал, а в товарищеском матче с Австрией играл Фёдор Кудряшов, но «это не совсем его позиция».
Кроме того, Дворкович подчеркнул, что не видит ничего плохого в том, что за национальную команду выступают натурализованные игроки, и обратил внимание на то, что у бразильца Марио Фернандеса «есть азарт в игре за сборную», передает ТАСС.
Напомним, ранее сегодня тренерский штаб сборной России обнародовал окончательную заявку на чемпионат мира. Всего в список попали 23 футболиста.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Российская сборная на групповом этапе сыграет с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая (25 июня).
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