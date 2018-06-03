    Рак сбежал из кастрюли с кипятком, оторвав себе клешню

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    Рак сбежал из кастрюли с кипятком, оторвав себе клешню

    Рак сбежал из кастрюли с кипятком, оторвав себе клешню

    В китайском ресторане рак избежал участи быть сваренным, сбежав из кастрюли.

    Видео побега рака из кастрюли с кипятком сначала было опубликовано в китайской соцсети Weibo, а затем в Facebook, где собрало более миллиона просмотров. На записи видно, как рак сидит на краю кастрюли, и левая клешня, очевидно, обездвиженная, мешает ему сбежать. Тогда рак отрывает левую клешню правой и уползает в сторону.

    Пользователь, разместивший видео, сообщил, что оценил храбрость животного и за это забрал его домой в качестве питомца. Новая клешня должна отрасти у рака за три-четыре года.

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