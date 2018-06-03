    МЧС: в Москве в ближайшие часы начнется сильная гроза

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    МЧС: в Москве в ближайшие часы начнется сильная гроза

    МЧС: в Москве в ближайшие часы начнется сильная гроза

    МЧС: в Москве в ближайшие часы начнется сильная гроза
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в воскресенье в Москве и Московской области, сообщили спасатели.

    Грозу будет сопровождать сильный ветер — до 17 м/с. МЧС призывает москвичей быть внимательными и осторожными во время непогоды и по возможности не выходить на улицу. Тем, кто не успеет укрыться в помещении, следует держаться подальше от рекламных щитов и не прятаться под деревьями.

    Из сообщения МЧС РФ: «По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1–2 часа с сохранением до конца суток в отдельных районах Москвы ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра порывами до 17 м/с».

    Ранее синоптики рассказали, что после нескольких дней комфортной погоды москвичей ждет заметное похолодание. Температура начнет падать в середине рабочей недели, особенно неприятными метеоусловия будут во вторник и среду.

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