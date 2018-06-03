    В Шереметьево грузчики украли у знаменитого футболиста 11 тыс. долларов

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    В Шереметьево грузчики украли у знаменитого футболиста 11 тыс. долларов

    В Шереметьево грузчики украли у знаменитого футболиста 11 тыс. долларов

    В Шереметьево грузчики украли у знаменитого футболиста 11 тыс. долларов
  • Фото: Associated Press © 2018, ARIEL SCHALIT

    • Полицейские задержали двоих грузчиков, обокравших пассажира из Великобритании в столичном аэропорту Шереметьево.

    Как сообщили в МВД, в полицию Калининграда обратился гражданин Великобритании, который рассказал, что у него украли 11 тыс. долларов. По словам мужчины, он летел из Лондона в Калининград через Москву и, приехав в гостиницу, обнаружил, что из его багажа пропали деньги.

    После этого стражи порядка задержали двоих грузчиков, которые разгружали вещи в столичном Шереметьево и вытащили деньги из багажа одного из пассажиров. Похищенное уже изъяли, в ближайшее время деньги вернут владельцу.

    Как сообщает ТАСС, жертвой воров стал знаменитый футболист нигерийского происхождения Нванкво Кану, много лет выступавший за лондонский «Арсенал» и дважды признававшийся лучшим футболистом Африки.

    В Калининград Кану приехал для того, чтобы поддержать сборную своей страны на чемпионате мира. 16 июня сборная Нигерии сыграет в этом городе с Хорватией.

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