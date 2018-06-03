Полиция опровергла сообщение о мужчине, захватившем заложницу в Москве

Столичное управление МВД не подтвердило данные о вооруженном мачете мужчине, который захватил заложницу в московском районе Люблино.
Информация о том, что некий мужчина в Москве захватил в заложники человека, неверна. Об этом РИА Новости сообщили в столичном управлении МВД.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что спасатели готовятся взломать дверь в квартиру на улице Маршала Кожедуба, так как в этой квартире мужчина держит в заложниках пострадавшую от побоев женщину. Сообщалось также, что преступник вооружен огромным ножом-мачете.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Данная информация не соответствует действительности».
Напомним, ранее СМИ сообщили, что спасатели готовятся взломать дверь в квартиру на улице Маршала Кожедуба, так как в этой квартире мужчина держит в заложниках пострадавшую от побоев женщину. Сообщалось также, что преступник вооружен огромным ножом-мачете.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Данная информация не соответствует действительности».
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