    Полиция опровергла сообщение о мужчине, захватившем заложницу в Москве

    комментировать

    Полиция опровергла сообщение о мужчине, захватившем заложницу в Москве

    Полиция опровергла сообщение о мужчине, захватившем заложницу в Москве

    Столичное управление МВД не подтвердило данные о вооруженном мачете мужчине, который захватил заложницу в московском районе Люблино.

    Информация о том, что некий мужчина в Москве захватил в заложники человека, неверна. Об этом РИА Новости сообщили в столичном управлении МВД.

    Напомним, ранее СМИ сообщили, что спасатели готовятся взломать дверь в квартиру на улице Маршала Кожедуба, так как в этой квартире мужчина держит в заложниках пострадавшую от побоев женщину. Сообщалось также, что преступник вооружен огромным ножом-мачете.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Данная информация не соответствует действительности».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru