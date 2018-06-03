Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе

Силовики оцепили Берлинский кафедральный собор после сообщений о стрельбе.
Как сообщили в правоохранительных органах, огонь в соборе открыл полицейский. По предварительным данным, в результате ранения получили два человека. После этого собор окружили полицейские с автоматами.
Как сообщает Tagesspiegel, речи о теракте не идет.
В Twitter берлинской полиции появилось краткое сообщение о том, что полицейский стрелял в неадекватного человека, тот получил легкое ранение в ногу.
Как сообщает Tagesspiegel, речи о теракте не идет.
В Twitter берлинской полиции появилось краткое сообщение о том, что полицейский стрелял в неадекватного человека, тот получил легкое ранение в ногу.
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