    Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе

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    • Фото: @DoBath, @Polizeihassel / twitter.com
    Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе

    Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе

    Полицейский открыл огонь в Берлинском кафедральном соборе
  • Фото: @DoBath, @Polizeihassel / twitter.com

    • Силовики оцепили Берлинский кафедральный собор после сообщений о стрельбе.

    Как сообщили в правоохранительных органах, огонь в соборе открыл полицейский. По предварительным данным, в результате ранения получили два человека. После этого собор окружили полицейские с автоматами.

    Как сообщает Tagesspiegel, речи о теракте не идет.

    В Twitter берлинской полиции появилось краткое сообщение о том, что полицейский стрелял в неадекватного человека, тот получил легкое ранение в ногу.

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