    В Киеве ограбили квартиру арестованного журналиста Вышинского

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    • Фото: РИА Новости © 2018
    В Киеве ограбили квартиру арестованного журналиста Вышинского

    В Киеве ограбили квартиру арестованного журналиста Вышинского

    В Киеве ограбили квартиру арестованного журналиста Вышинского
  • Фото: РИА Новости © 2018

    • В квартиру руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене, проникли воры. На месте работают сотрудники полиции.

    Об ограблении киевской квартиры Вышинского РИА Новости сообщил адвокат Андрей Доманский. Он рассказал, что на месте сейчас работают полицейские, оценивается ущерб.

    Супруга арестованного отметила, что грабители перевернули в квартире все вверх дном, «выдернув ящики с корнем». Гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв назвал инцидент «типичным мародерством».

    Напомним, что Кирилл Вышинский находится под стражей без права выхода под залог. Журналист был задержан 15 мая, его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.

    смотретьВышинский попросил помощи у Путина
    Вышинский попросил помощи у Путина
    Накануне Вышинский, который также является гражданином РФ, заявил об отказе от гражданства Украины. Адвокат журналиста сообщил, что ходатайство о его выходе из гражданства будет подано в администрацию президента Украины в понедельник.

    Сегодня МИД РФ потребовал немедленно освободить журналиста и снять с него все обвинения, которые в Москве называют нелепыми.

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