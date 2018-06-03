Бочка с порохом: кого защитит военная база США в Польше

Корреспондент НТВ проехался по Европе, чтобы понять, зачем пугают русскими ордами, если любые заявления всегда можно проверить.
Сколько их не скрывали от камер между контейнерами, но такую махину все-таки не спрячешь. Американский танк «Абрамс» припарковался в польском порту до получения дальнейших инструкций. По случаю учений с мирным названием «Удар саблей» на полигоны Латвии, Литвы, Эстонии и Польши прибывает до 5 тысяч единиц всевозможной военной техники.
Маневры у российских границ через пару недель закончатся, но вот Польша рассчитывает, что заокеанская техника задержится в стране надолго. На создание американской военной базы правительство готово потратить 2 миллиарда долларов. И никто не скрывает, против кого будут дружить.
Паоло Алли, председатель парламентской ассамблеи НАТО: «Мы должны продолжать укреплять решимость на восточном фланге, потому что до сих пор не видим никаких изменений в поведении Российской Федерации».
Но найти деньги — это еще полбеды. Нужно еще своих сограждан уговорить, а это будет непросто после истории с польским городком Редзиково. Там два года назад начали возводить большой радар американской ПРО.
Александр Яцек, активист: «У американцев таких радаров всего два — один на Аляске, другой в Калифорнии. Оба в десятках, а то и в сотнях километрах от жилых объектов, очень большое электромагнитное излучение. А у нас такой же радар хотят поставить посреди 100-тысячной агломерации. К нам относятся, как к индейцам во времена Дикого запада».
И даже если разговоры по излучение — не более чем слухи, тут многие признают: жить у иностранного военного объекта — это как спать на бочке с порохом.
Тадеуш Крайник, бывший военнослужащий: «Нам под боком никакая база не нужна. Она же не польские интересы защищает, а интересы Соединенных Штатов».
В отличие от Польши, Швеция в Североатлантическом Альянсе не состоит, да и вообще позиционирует себя как нейтральное государство. Но это не мешает, когда потребуется, вспоминать об «угрозе с востока».
Подробнее об учениях и разговорах о «российской угрозе» в Европе — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Маневры у российских границ через пару недель закончатся, но вот Польша рассчитывает, что заокеанская техника задержится в стране надолго. На создание американской военной базы правительство готово потратить 2 миллиарда долларов. И никто не скрывает, против кого будут дружить.
Паоло Алли, председатель парламентской ассамблеи НАТО: «Мы должны продолжать укреплять решимость на восточном фланге, потому что до сих пор не видим никаких изменений в поведении Российской Федерации».
Но найти деньги — это еще полбеды. Нужно еще своих сограждан уговорить, а это будет непросто после истории с польским городком Редзиково. Там два года назад начали возводить большой радар американской ПРО.
Александр Яцек, активист: «У американцев таких радаров всего два — один на Аляске, другой в Калифорнии. Оба в десятках, а то и в сотнях километрах от жилых объектов, очень большое электромагнитное излучение. А у нас такой же радар хотят поставить посреди 100-тысячной агломерации. К нам относятся, как к индейцам во времена Дикого запада».
И даже если разговоры по излучение — не более чем слухи, тут многие признают: жить у иностранного военного объекта — это как спать на бочке с порохом.
Тадеуш Крайник, бывший военнослужащий: «Нам под боком никакая база не нужна. Она же не польские интересы защищает, а интересы Соединенных Штатов».
В отличие от Польши, Швеция в Североатлантическом Альянсе не состоит, да и вообще позиционирует себя как нейтральное государство. Но это не мешает, когда потребуется, вспоминать об «угрозе с востока».
Подробнее об учениях и разговорах о «российской угрозе» в Европе — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Комментарии