В Москве вооруженный мачете мужчина захватил заложницу в квартире

Мужчина, вооруженный огромным ножом, захватил заложницу в квартире в районе Люблино.
Неизвестный мужчина держит в заложниках пострадавшую от побоев женщину в квартире на улице Маршала Кожедуба в Москве. Мужчина вооружен мачете, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах столицы.
По данным источника, спасатели находятся на месте происшествия, но пока не могут взломать дверь. На место также едет полиция.
Известно, что мужчина — хозяин квартиры. Другие подробности пока не сообщаются.
По данным источника, спасатели находятся на месте происшествия, но пока не могут взломать дверь. На место также едет полиция.
Известно, что мужчина — хозяин квартиры. Другие подробности пока не сообщаются.
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