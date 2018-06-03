    В Москве вооруженный мачете мужчина захватил заложницу в квартире

    комментировать

    В Москве вооруженный мачете мужчина захватил заложницу в квартире

    В Москве вооруженный мачете мужчина захватил заложницу в квартире

    Мужчина, вооруженный огромным ножом, захватил заложницу в квартире в районе Люблино.

    Неизвестный мужчина держит в заложниках пострадавшую от побоев женщину в квартире на улице Маршала Кожедуба в Москве. Мужчина вооружен мачете, сообщил телеканалу «360» источник в экстренных службах столицы.

    По данным источника, спасатели находятся на месте происшествия, но пока не могут взломать дверь. На место также едет полиция.

    Известно, что мужчина — хозяин квартиры. Другие подробности пока не сообщаются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru