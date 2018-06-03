Нападения исламистов в Европе: полицейские заговорили о гражданской войне

Нелегалу из Мали, спасшему жизнь маленькому мальчику, Макрон дает гражданство в назидание всем, кто требует убрать из Европы мигрантов, но исламист, напавший на прохожих в Льеже, мешает создавать положительный образ нелегального беженца. Между тем французские полицейские рассылают анонимные письма с признаниями «мы боимся выходить на улицы».
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В Льеже удары ножом в спину двум женщинам-полицейским просто так, без всяких причин, нанес 31-летний Бенджамин Эрман. Никакой и проверки документов не было. После этого нападавший забрал у жертв оружие, добил их в голову и расправился со случайным свидетелем. Он пытался войти в бар, где ему дали отпор. Все это время Эрман кричал «Аллах акбар» и бежал дальше. Через 50–100 метров на его пути попался лицей. К счастью, в этот момент в заведении не было детей. Эрман взял в заложники уборщицу, после чего его настигли полицейские и застрелили.
Карло Медо, президент профсоюза полицейских Бельгии: «Полицейские сами все больше и больше становятся жертвами. Самое простое задержание, простая проверка документов заканчивается часто западней. Ношение формы для многих террористов стало красной тряпкой. Форма как символ государства и власти».
Такие истории сейчас в Европе случаются чуть ли не ежедневно. Но эта поражает деталями. В момент теракта Бенджамин Эрман вообще-то должен был находится в тюрьме, но оказался в пенитенциарном отпуске.
Эрик Ван дер Сипт, официальный представитель Федеральной прокуратуры Бельгии: «Бенжамин Эрман был бельгийским гражданином, 1987 года рождения. И он хорошо известен полиции, так как еще несовершеннолетним попал в тюрьму за кражу, насилие, злоупотребление наркотиками и неповиновение. У Эрмана было временное разрешение покинуть тюрьму в понедельник, но должен был вернуться во вторник вечером. Согласно информации полиции и служб безопасности, преступник имел контакты с радикалами в 2016-м и начале 2017 года».
Получается, что он имел контакты с радикалами, к тому же, как выяснится позже, постоянно нарушал отпускной режим, и все равно получал свои отпуска. И вот здесь открывается самое потрясающее.
Тьери Белен, национальный секретарь бельгийской полиции: «Ему положен отпуск в 36 часов. Он едет куда угодно, он не может только покинуть страну. Нам вообще неизвестно, где он находится в это время. У него нет браслета, полицейский к нему не приставлен».
Что это — полное доверие, разгильдяйство или отсутствие взаимодействия министерств и ведомств?
Микаэль Дантин, руководитель департамента криминологии Льежского университета: «Самое страшное в этой истории, что в прошлую пятницу, то есть за два дня до его отпуска, поступил отчет тюремных служащих, в котором указывалось, что на свободе Эрман контактирует с потенциальными террористами. Невозможно поверить, что эта информация где-то потерялась. Куда этот доклад пошел дальше? Кто его изучал? Это проблема всей системы».
Ведь все это уже было в Льеже в декабре 2011 года, напоминает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Тогда во время рождественского рынка 33-летний выходец из Марокко Нардин Амрани убил шесть человек и ранил 125 до того, как выстрелил в себя сам. Он швырял в людей гранаты, расстреливал их из автомата. За три месяца до трагедии он был выпущен из тюрьмы за примерное поведение, поэтому он смог блестяще подготовить свое преступление. А так ведь, в принципе, все то же самое: того выпускают из тюрьмы за примерное поведение, этому дают пенитенциарный отпуск — также за хорошее поведение. Власти ничему не учатся, трагедии повторяются.
Лоран Обертон, писатель, журналист: «А мне многие полицейские просто говорят: у нас гражданская война, нам власти запрещают применять жесткие меры, чтобы не накалять и так сложную обстановку, которая может мгновенно вспыхнуть и привести к массовым волнениям. Просто политика базируется на коммуникациях. И власти ждут, когда уже что-то произойдет. Они думают о том, как правильно подать информацию о том или ином теракте, нежели его предотвратить».
Каждый раз приходится слышать, что это либо это выходец с Северной Африки или Ближнего Востока, либо неожиданно ставший радикалом европеец. Как именно он им стал, не ответит никто. В спортзале, в исламском культурном центре, в тюрьме? Никакой превентивной работы не ведется, никаких агентов по внедрению в террористические сети нет.
В Дании на этой неделе запретили ношение хиджабов. В Баварии во всех официальных учреждениях обязали вешать распятия, несмотря на отделение церкви от государства. В Бельгии заговорили о запрете партии «Ислам». Но пока партия «Ислам» объединяет своих сторонников по всей Европе и надеется на поддержку новых мигрантов. Их главная цель — выборы в европейский парламент ровно через год.
Карло Медо, президент профсоюза полицейских Бельгии: «Полицейские сами все больше и больше становятся жертвами. Самое простое задержание, простая проверка документов заканчивается часто западней. Ношение формы для многих террористов стало красной тряпкой. Форма как символ государства и власти».
Такие истории сейчас в Европе случаются чуть ли не ежедневно. Но эта поражает деталями. В момент теракта Бенджамин Эрман вообще-то должен был находится в тюрьме, но оказался в пенитенциарном отпуске.
Эрик Ван дер Сипт, официальный представитель Федеральной прокуратуры Бельгии: «Бенжамин Эрман был бельгийским гражданином, 1987 года рождения. И он хорошо известен полиции, так как еще несовершеннолетним попал в тюрьму за кражу, насилие, злоупотребление наркотиками и неповиновение. У Эрмана было временное разрешение покинуть тюрьму в понедельник, но должен был вернуться во вторник вечером. Согласно информации полиции и служб безопасности, преступник имел контакты с радикалами в 2016-м и начале 2017 года».
Получается, что он имел контакты с радикалами, к тому же, как выяснится позже, постоянно нарушал отпускной режим, и все равно получал свои отпуска. И вот здесь открывается самое потрясающее.
Тьери Белен, национальный секретарь бельгийской полиции: «Ему положен отпуск в 36 часов. Он едет куда угодно, он не может только покинуть страну. Нам вообще неизвестно, где он находится в это время. У него нет браслета, полицейский к нему не приставлен».
Что это — полное доверие, разгильдяйство или отсутствие взаимодействия министерств и ведомств?
Микаэль Дантин, руководитель департамента криминологии Льежского университета: «Самое страшное в этой истории, что в прошлую пятницу, то есть за два дня до его отпуска, поступил отчет тюремных служащих, в котором указывалось, что на свободе Эрман контактирует с потенциальными террористами. Невозможно поверить, что эта информация где-то потерялась. Куда этот доклад пошел дальше? Кто его изучал? Это проблема всей системы».
Ведь все это уже было в Льеже в декабре 2011 года, напоминает обозреватель НТВ Вадим Глускер. Тогда во время рождественского рынка 33-летний выходец из Марокко Нардин Амрани убил шесть человек и ранил 125 до того, как выстрелил в себя сам. Он швырял в людей гранаты, расстреливал их из автомата. За три месяца до трагедии он был выпущен из тюрьмы за примерное поведение, поэтому он смог блестяще подготовить свое преступление. А так ведь, в принципе, все то же самое: того выпускают из тюрьмы за примерное поведение, этому дают пенитенциарный отпуск — также за хорошее поведение. Власти ничему не учатся, трагедии повторяются.
Лоран Обертон, писатель, журналист: «А мне многие полицейские просто говорят: у нас гражданская война, нам власти запрещают применять жесткие меры, чтобы не накалять и так сложную обстановку, которая может мгновенно вспыхнуть и привести к массовым волнениям. Просто политика базируется на коммуникациях. И власти ждут, когда уже что-то произойдет. Они думают о том, как правильно подать информацию о том или ином теракте, нежели его предотвратить».
Каждый раз приходится слышать, что это либо это выходец с Северной Африки или Ближнего Востока, либо неожиданно ставший радикалом европеец. Как именно он им стал, не ответит никто. В спортзале, в исламском культурном центре, в тюрьме? Никакой превентивной работы не ведется, никаких агентов по внедрению в террористические сети нет.
В Дании на этой неделе запретили ношение хиджабов. В Баварии во всех официальных учреждениях обязали вешать распятия, несмотря на отделение церкви от государства. В Бельгии заговорили о запрете партии «Ислам». Но пока партия «Ислам» объединяет своих сторонников по всей Европе и надеется на поддержку новых мигрантов. Их главная цель — выборы в европейский парламент ровно через год.
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